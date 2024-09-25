Алаудинов заявил об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия-1», что с начала боевых действий на Курском направлении российские военнослужащие освободили 12 населенных пунктов.

Генерал-майор добавил, что ВСУ понесли «очень большие потери» и остались без ресурса для того, чтобы продвинуться. Они пытаются удержаться на участках, «которые уже взяли».

В своем Telegram-канале Апти Алаудинов добавил, что продвижение российских сил «идет хорошо» на нескольких направлениях. А также рассказал, что украинские формирования завели новые подразделения и беспилотные отряды, которые «в ближайшее время осознают, что оказались не в радужном месте».

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова