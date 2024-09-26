В Свердловской области за неделю на 8,6% подешевела морковь

В Свердловской области стоимость моркови за неделю снизилась на 8,6%. Как следует из данных Свердловскстата на 23 сентября, теперь жители региона смогут купить ее в среднем за 46,9 руб. за кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За этот период подешевела капуста до 35 руб. за кг (-3,5%), стоимость репчатого лука снизилась до 38,9 руб. (-3,9%). Свекла теперь стоит 37,8 руб. (-5,9%), яблоки — 149,3 руб. (-1,6%). При этом за неделю на 2,1% подорожали сметана — до 307,6 руб. и огурцы (+4,1%, стоимость за кг — 120,3 руб.).

Напомним, в период с 9 по 16 сентября средняя стоимость картофеля снизилась на 11,9% — до 38,3 руб. за 1 кг. Капуста на 16 сентября стоила 36,6 руб. (-13%), свекла — 40,3 руб. (-9%).

Полина Хабарова