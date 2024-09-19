В Свердловской области за неделю подешевели картофель, капуста и свекла

В Свердловской области в период с 9 по 16 сентября средняя стоимость картофеля снизилась на 11,9% — до 38,3 руб. за 1 кг. Как следует из данных Свердловскстата , стоимость капусты на 16 сентября составляет 36,6 руб. (-13%), свеклы — 40,3 руб. (-9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также за этот период до 171,3 руб. за 1 кг повысилась стоимость помидоров (+1,7%), до 1009 руб. за 1 кг подорожало сливочное масло (+1,2%). При этом стоимость репчатого лука снизилась до 40,5 руб. (-6,8%), моркови — до 51,4 руб. (-5,5%), яблок — до 152,6 руб. (-4,5%).

Полина Хабарова