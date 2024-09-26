Промышленность Петербурга отгрузила товары на 3,4 млрд рублей
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что промышленные предприятия за первые восемь месяцев 2024 года отгрузили продукцию на общую сумму 3,4 млрд рублей. Это на 25,2% выше уровня аналогичного периода 2023 года.
Градоначальник связал рост продаж с развитием петербургских предприятий. По его словам, на производствах с каждым месяцем внедряют все больше современных технологий, создают рабочие места.
Ранее «Ъ-СПб» писал о росте минимального размера оплаты труда в Петербурге. За последние пять лет он вырос почти на 60%. Господин Беглов подчеркивал, что это случилось благодаря опережающему росту экономики, в особенности промышленности.