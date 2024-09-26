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Росгвардейцы в Сочи помогли вернуться домой заблудившейся женщине

В Сочи сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой женщине, которая заблудилась и не могла вернуться домой из-за проблем со здоровьем. Помощь понадобилась 33-летней местной жительнице, сообщает пресс-служба краевого главка Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что видеокамеры системы «Безопасный город» на улице Егорова зафиксировали горожанку, которую ищет мать. На место прибыл экипаж Росгвардии. Сотрудники ведомства заметил женщину на скамейке около гостиницы. Она была растеряна и не ориентировалась в пространстве.

Сочинку отвезли в отдел полиции, где ее уже ждала родственница.

Ранее в ЮРПСО МЧС России рассказывали, как спасатели помогли застрявшим в овраге туристам. Инцидент произошел на улице Целинной, приезжие из Татарстана не могли самостоятельно выбраться из оврага.

Вячеслав Рыжков

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