Спасатели в Сочи помогли застрявшим в овраге туристам

Сочинские спасатели помогли отдыхающим, которые не могли выбраться из оврага. Вызов поступил в ЮРПСО МЧС России около 4:00 в четверг, 26 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Целинной. В помощи нуждались мужчина и женщина, которые не могли выбраться из оврага, заросшего колючим кустарником. Крики услышали соседи, они и вызвали экстренные службы.

На месте спасатели при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавших из оврага. У туристов были лишь ссадины и царапины, однако их все же передали медикам для осмотра. Отдыхающими оказались 44-летний и 43-летняя приезжие из Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Сочи с начала года погибли в ДТП 37 человек, 469 получили травмы. На курорте произошли 379 аварий.

Вячеслав Рыжков