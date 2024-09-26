Ночью над Черноземьем сбили шесть беспилотников

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией семь беспилотников, в том числе четыре над Белгородской областью и один над Курской.

В белгородском правительстве не прокомментировали атаки, в курском — подтвердили данные оборонного ведомства, но не уточнили информацию о пострадавших и разрушениях.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в своем Telegram-канале, что ночью над регионом также был сбит БПЛА. На месте работают оперативные службы.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова