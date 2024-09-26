Парламент Канады не поддержал вотум недоверия правительству Трюдо

Палата общин (нижняя палата) парламента Канады отклонила вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо. В поддержку инициативы проголосовали 120 парламентариев, против — 211, следует из информации на сайте парламента.

Вотум недоверия был вынесен на рассмотрение оппозиционной Консервативной партией 24 сентября. Причиной стало решение Новой демократической партии Канады отказаться от поддержки Либеральной партии, которую возглавляет господин Трюдо. Однако еще две оппозиционные партии — Квебекский блок и Новая демократическая партия — сразу предупредили, что не поддержат инициативу о вотуме недоверия. Консерваторы еще до голосования говорили, что повторно поднимут этот вопрос.

В сентябре 2021 года в Канаде состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержала Либеральная партия, набравшая 32,3% голосов. Следующие парламентские выборы планируются в октябре 2025 года.

О внешней политике страны — в материале «Ъ» «Южная Азия восстала против Канады».

Лаура Кеффер