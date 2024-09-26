Глава Евросовета призвал реформировать Совбез ООН

Необходимо реформировать Совет Безопасности (СБ) ООН, чтобы повысить его эффективность, считает глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал Евросоюз (ЕС) «силой мира и безопасности, которая никогда не изменится».

«Совет Безопасности необходимо реформировать, чтобы сделать его более инклюзивным, более легитимным, более эффективным»,— заявил господин Боррель во время выступления на заседании Совбеза (цитата по ТАСС).

Он считает, что ЕС должен стать «искрой для большего света и большей надежды в мире». «Вместе мы можем снова изменить ход истории... Настало время всем постоянным членам этого совета выполнить свою историческую ответственность»,— призвал Шарль Мишель.

На прошлой неделе лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) заявили о планах заняться реформой Совбеза ООН. Они хотят расширить состав постоянных и непостоянных членов. Сейчас в СБ ООН пять постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Германия, Япония, Индия и Бразилия должны стать постоянными членами Совбеза.

Подробности — в материале «Ъ» «Никак не объединяющиеся нации».

Лаура Кеффер