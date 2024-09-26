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Коммерсантъ FM
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Пентагон заявил, что не помогает Израилю наносить удары по Ливану

Военные США не оказывают поддержку израильской армии при нанесении ею ударов по территории Ливана, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она заверила, что США не предоставляют Израилю разведданные для осуществления атак.

«Что касается Ливана, военные США никак не участвуют в израильских операциях»,— сказала госпожа Сингх на брифинге (цитата по ТАСС). На уточняющий вопрос, планирует ли Израиль провести наземную операцию в Ливане, пресс-секретарь ответила, что такое развитие событий «не кажется неизбежным». Она добавила, что США, «безусловно, не хотят видеть никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе».

23 сентября израильские власти сообщили о начале операции в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Вчера, 25 сентября, армия Израиля объявила дополнительную мобилизацию. В Ливане из-за участившихся атак перемещено уже почти 500 тыс. человек. По данным AFP, США выступают против вероятной наземной операции израильской армии в Ливане.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия».

Лаура Кеффер

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