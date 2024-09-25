Липецкий депутат облсовета Александр Ушаков досрочно сложил свои полномочия

Депутат липецкого областного совета от коммунистической партии России 29-летний Александр Ушаков досрочно сложил свои полномочия. Соответствующее постановление облсовет принял 25 сентября в ходе очередной сессии. Довыборы на вакантное место пройдут в единый день голосования в следующем году. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Александр Ушаков

Фото: липецкий облсовет

Александр Ушаков родился в 1995 году в Липецке. В 2016 году окончил Российский государственный университет правосудия. Несколько лет работал в банковской сфере — в липецких филиалах «Альфа-Банка» и банка «Открытие». Избирался депутатом липецкого городского совета депутатов пятого созыва. 19 сентября 2021 года его избрали депутатом липецкого областного совета депутатов седьмого созыва по избирательному округу №7 от партии КПРФ.

В конце 2021 года Александр Ушаков на одной из сессий областного парламента спел советский гимн вместо российского. Тогда облсовет обратился в полицию с просьбой проверить поведение депутата. Сам Александр Ушаков утверждал, что у него не было желания оскорбить государственную символику.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Пискунов