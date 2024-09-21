Футбольный клуб «Урал» обыграл «Камаз» в гостях в рамках одиннадцатого тура Мелбет-Первой лиги. Игра проходила в Набережных Челнах и закончилась со счетом 0:2 (0:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФК «Урал» обыграл «Камаз» из Набережных Челнов в 11 туре Первой лиги

Фото: ФК «Урал» ФК «Урал» обыграл «Камаз» из Набережных Челнов в 11 туре Первой лиги

Фото: ФК «Урал»

На 23 минуте первый мяч в игре забил полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. Находясь в штрафной, он развернулся к воротам, подбросив мяч, а после пробил в левый угол ворот. Через десять минут Алексей Ионов увеличил преимущество гостей, забив с передачи Мартина Секулича.

По итогам игры «Урал» поднялся на второе место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 21 очками. Столько же очков у московского «Торпедо». На первой строчке находится тульский «Арсенал» с 22 очками и игрой в запасе.

Напомним, в предыдущем матче «Урал» проиграл «Арсеналу». Игра проходила в Туле и закончилась со счетом 1:0 (0:0).

Следующую игру «Урал» проведет в Екатеринбурге: 25 сентября сыграет со «СКА-Хабаровском» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Виталий Красиков