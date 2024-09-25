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Двое сочинцев пытались продать квартиру умершей женщины за 11 млн рублей

В Сочи задержали 39-летнего местного жителя и его 60-летнего знакомого. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба УВД курорта.

По данным ведомства, один из фигурантов узнал, что в центре города на улице Гагарина есть квартира, пожилая хозяйка которой умерла, не оставив наследников, и решил продать жилье. Он попросил помочь своего 60-летнего знакомого. Сочинец нашел покупателя, а его сообщник, используя поддельный паспорт и доверенность, заключил договор купли-продажи, считают правоохранители.

Ущерб оценили в 11 млн руб. В отношении обоих сочинцев расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело уже передано в суд. Также в отдельное производство выделено дело по факту подделки документов.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали жительницу Кубани, которая под предлогом продажи элитной квартиры обманула своих знакомых на 27 млн руб. Жертвами стали жители Биробиджана.

Вячеслав Рыжков

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