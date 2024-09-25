Жительницу Кубани осудят за аферу на 27 млн рублей при покупке квартиры в Сочи

В Сочи задержали жительницу Кубани, которая под предлогом продажи элитной квартиры обманула своих знакомых на 27 млн руб. Пострадавшие обратились за помощью к прокурору и против мошенницы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Летом, 2 июля, двое жителей Биробиджана пришли на личный прием к прокурору области с просьбой привлечь к ответственности женщину, обманувшую их на 27 млн руб. По словам супругов, их знакомая предложила им приобрести квартиру в престижном жилом комплексе в Сочи. Она предоставила им ложные сведения о стоимости жилья и убедила их несколько раз перевести деньги.

Однако после получения средств мошенница перестала выходить на связь. В ходе расследования выяснилось, что аналогичным образом она обманула и других людей, также обещая помочь с покупкой квартир.

В ответ на обращения пострадавших прокурор области инициировал меры по розыску злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мошенницу удалось задержать 22 сентября. Центральный районный суд Сочи избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор области взял под контроль расследование дела.

Мария Удовик