Песков: диалог по возобновлению зерновой сделки не ведется

Диалога о «зерновой сделке» с турецкой стороной не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас уже есть опыт работы с "зерновой сделкой", и, можно сказать, это опыт неудачи. Мы основываемся прежде всего на нем»,— отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для заключения новых договоренностей.

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая «зерновой сделкой»,— соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины. Она была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года и прекратила действие 18 июля 2023-го после отказа РФ от ее продления. При этом с августа 2023-го по февраль 2024 года этим маршрутом было вывезено 20 млн т грузов, в том числе 14,3 млн т сельхозпродукции.

Матвей Иващенко