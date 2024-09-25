Песков: в Кремле принимают меры для обеспечения безопасности россиян в Ливане

В Ливане, где в начале текущей недели Израиль начал наступательную операцию, находятся около 3 тыс. россиян, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона делает все необходимое, чтобы граждане России смогли безопасно покинуть территорию Ливана как можно скорее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aziz Taher / Reuters Фото: Aziz Taher / Reuters

«Безусловно, сейчас предпринимаются все меры с тем, чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан»,— сообщил «Ъ FM» господин Песков в ходе пресс-кола.

23 сентября Израиль начал операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что цель операции — уничтожение военной инфраструктуры движения «Хезболла» на территории Ливана. По его словам, это необходимо, чтобы устранить угрозы со стороны ливанского движения для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные районы Израиля.

Накануне Израиль атаковал Бейрут, в результате удара погиб военный руководитель «Хезболлы» Ибрагим Кубейси, а также несколько членов ракетного подразделения. Согласно последним сведениям Минздрава Ливана, по состоянию на вечер 24 сентября в результате обстрелов со стороны Израиля погибли 569 человек, пострадали более 1,8 тыс.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».