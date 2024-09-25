Песков: в Кремле принимают меры для обеспечения безопасности россиян в Ливане
В Ливане, где в начале текущей недели Израиль начал наступательную операцию, находятся около 3 тыс. россиян, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона делает все необходимое, чтобы граждане России смогли безопасно покинуть территорию Ливана как можно скорее.
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«Безусловно, сейчас предпринимаются все меры с тем, чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан»,— сообщил «Ъ FM» господин Песков в ходе пресс-кола.
23 сентября Израиль начал операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что цель операции — уничтожение военной инфраструктуры движения «Хезболла» на территории Ливана. По его словам, это необходимо, чтобы устранить угрозы со стороны ливанского движения для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные районы Израиля.
Накануне Израиль атаковал Бейрут, в результате удара погиб военный руководитель «Хезболлы» Ибрагим Кубейси, а также несколько членов ракетного подразделения. Согласно последним сведениям Минздрава Ливана, по состоянию на вечер 24 сентября в результате обстрелов со стороны Израиля погибли 569 человек, пострадали более 1,8 тыс.
Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».