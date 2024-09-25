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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» подтвердила гибель командира Кубейси при ударе Израиля по Бейруту

Ливанская группировка «Хезболла» подтвердила гибель военного руководителя Ибрагима Кубейси в результате израильского удара по Бейруту 24 сентября. О гибели Ибрагима Кубейси и нескольких высокопоставленных членов ракетного подразделения при ударе ранее сообщала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В сообщении «Хезболлы» гибель других боевиков ракетного подразделения не упоминается.

24 сентября ЦАХАЛ нанес удар по опорным пунктам «Хезболлы» в Бейруте. Израильские военные назвали его целью командира ракетного подразделения группировки Ибрагима Кубейси. Как утверждает ЦАХАЛ, Ибрагим Мухаммад Кубейси был одним из организаторов похищения троих израильских солдат в районе горы Хар Дов в 2000 году. Израильская сторона также считает его ответственным «за планирование и осуществление многочисленных террористических атак против израильских мирных жителей и солдат».

В результате удара по Ливану погибли также два сотрудника миссии ООН. «Хезболла» в ответ выпустила по Израилю более 100 ракет, сирены звучали в Хайфе, Тверии и Цфате. По данным израильской стороны, пострадало несколько человек.

23 сентября Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Цель состоит в том, чтобы устранить угрозы со стороны «Хезболлы» для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные населенные пункты на севере Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».

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