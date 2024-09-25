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Руководство немецкой партии «Зеленые» уходит в отставку в полном составе

Руководство немецкой политической партии «Зеленые», которая является частью правящей коалиции в Германии, подает в отставку в полном составе. Об этом сообщает издание Focus.

Председатель партии «Зеленые» Рикарда Ланг и один из представителей «Зеленых» Омид Нурипур

Председатель партии «Зеленые» Рикарда Ланг и один из представителей «Зеленых» Омид Нурипур

Фото: Fabian Sommer / dpa / AP

Председатель партии «Зеленые» Рикарда Ланг и один из представителей «Зеленых» Омид Нурипур

Фото: Fabian Sommer / dpa / AP

Причиной решения стали недавние разочарования на выборах. Во время пресс-конференции один из представителей «Зеленых» Омид Нурипур отметил, что результаты голосования в Бранденбурге стали «наибольшим кризисом партии». Он отметил важность внесения изменений и начала нового этапа, что и побудило к решению об отставке всего федерального исполнительного совета.

Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, одержала победу на выборах в Бранденбурге. Она смогла вопреки прогнозам обойти крайне правую «Альтернативу для Германии». «Зеленые» не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в земельном парламенте.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «На социал-демократов свалилось бремя победителей»

Матвей Иващенко

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