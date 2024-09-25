Руководство немецкой партии «Зеленые» уходит в отставку в полном составе
Руководство немецкой политической партии «Зеленые», которая является частью правящей коалиции в Германии, подает в отставку в полном составе. Об этом сообщает издание Focus.
Председатель партии «Зеленые» Рикарда Ланг и один из представителей «Зеленых» Омид Нурипур
Фото: Fabian Sommer / dpa / AP
Причиной решения стали недавние разочарования на выборах. Во время пресс-конференции один из представителей «Зеленых» Омид Нурипур отметил, что результаты голосования в Бранденбурге стали «наибольшим кризисом партии». Он отметил важность внесения изменений и начала нового этапа, что и побудило к решению об отставке всего федерального исполнительного совета.
Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, одержала победу на выборах в Бранденбурге. Она смогла вопреки прогнозам обойти крайне правую «Альтернативу для Германии». «Зеленые» не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в земельном парламенте.
Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «На социал-демократов свалилось бремя победителей»