В Екатеринбурге в ДТП с автобусом №41 пострадал ребенок

В Екатеринбурге произошла авария с автобусом и легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария случилась на перекрестке ул. Бакинских Комиссаров и ул. Кировградской. Предварительно установлено, что 63-летний водитель автобуса ПАЗ выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla.

В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, его доставили в больницу. В салоне автобуса №41 находилось около 30 пассажиров, среди них пострадавших нет. На месте работают инспекторы ДПС, в Госавтоинспекции призвали водителей внимательнее следить за сигналами светофоров.

Ранее сообщалось, что на трамвайных путях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой произошла авария, в результате которой автомобиль Mazda 3 перевернулся и перекрыл движение трамваев. В ДТП пострадали четыре пассажира машины: мама и трое детей.

Анна Капустина