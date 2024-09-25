На трамвайных путях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой произошло ДТП

На улице Березовая, 37 в Екатеринбурге в результате ДТП на трамвайных путях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой пострадали четыре пассажира легкового автомобиля, включая детей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел в среду утром. По предварительным данным, водитель Mazda 3 при перестроении из крайней левой полосы движения в правую, не справился с управлением и въехал в бордюр, после чего столкнулся с впереди ехавшим Haval и опрокинулся на трамвайные рельсы. В результате аварии пострадали четыре пассажира Mazda: дети семи, 10 и 12 лет, а также их мама.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности участников, будет проведена проверка. Движение транспорта на месте ДТП временно затруднено в оба направления.

Ранее в Алапаевске (Свердловская область) объявили в розыск водителя, который совершил ДТП, из-за чего погиб пассажир. Водитель с места происшествия скрылся, автомобиль был найден в ограде жилого дома.

Ирина Пичурина