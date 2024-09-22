ХК «Автомобилист» обыграл «Ладу» в Тольятти

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил тольяттинскую «Ладу» в восьмом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Тольятти и закончилась со счетом 0:1 (0:0;0:1;0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во втором периоде забил нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли, бросив после паса Анатолия Голышева.

После восьми игр у «Автомобилиста» 11 очков, он поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Лада» осталась на девятой строчке с 5 очками.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 24 сентября сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Напомним, в прошлом матче «Автомобилист» победил «Авангард». Игра проходила в Омске и закончилась со счетом 0:3 (0:1;0:2;0:0).

Виталий Красиков