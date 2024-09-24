Более 330 энергетиков будут дежурить в преддверии опасного циклона в Сочи

В связи с надвигающимся циклоном, который обещает сильные дожди и порывистый ветер, Сочинский филиал Россети Кубань объявил о том, что более 330 специалистов будут дежурить в ночь на 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и граде, а также о шквалистом ветре, скорость которого может достигать 22-27 м/с. Пик стихии ожидается в ночь с 24 на 25 сентября.

В условиях приближающегося циклона специалисты Сочинских электрических сетей активно координируют свои действия с экстренными службами и коммунальными предприятиями города. Более 330 энергетиков находятся на оперативном дежурстве. Специалисты подготовили 104 единицы специальной техники и 22 резервных источника электроснабжения общей мощностью 4 МВт, что позволит минимизировать последствия непогоды и обеспечить бесперебойное электроснабжение в регионе.

Ранее сообщалось, что на ключевых участках дорог Сочи развернули технику и подготовили группы дорожных рабочих в связи с надвигающейся непогодой. Так, на трассе А-147 будут действовать две единицы погрузчиков, а также дежурить 13 специалистов.

Мария Удовик