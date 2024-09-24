В поликлиники Казани поступило новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение»

В поликлиники Казани поступило новое диагностическое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

В поликлиники Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова поступило современное диагностическое оборудование. Поликлиника №1 получила эндоскопические стойки для колоноскопии и гастроскопии, а три другие поликлиники были дооснащены шестью новыми аппаратами ЭКГ. Кроме того, в учреждения поступили четыре УЗИ-аппарата, включая два портативных и два стационарных.

По словам пресс-службы, обновление оборудования направлено на повышение диагностической эффективности и безопасности исследований, что значительно улучшит качество медицинских услуг в Казани.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Татарстане было выявлено 1,4 тыс. случаев злокачественных опухолей.

Анар Зейналов