В Ноябрьске на стройплощадке жилого дома погиб 60-летний рабочий

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на строительной площадке жилого дома по ул. Новоселов погиб рабочий. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, начато проведением доследственной проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, сегодня, 24 сентября, рабочий забивал сваи. В этом время помощник машиниста копра, находясь поблизости к сваебою, прикреплял трос молота к свае. «В процессе выполнения работы трос оборвался, и молот обрушился на рабочего»,— сказано в сообщении. От полученных телесных повреждений 60-летний мужчина погиб на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова