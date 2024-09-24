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В Ноябрьске на стройплощадке жилого дома погиб 60-летний рабочий

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на строительной площадке жилого дома по ул. Новоселов погиб рабочий. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, начато проведением доследственной проверки.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, сегодня, 24 сентября, рабочий забивал сваи. В этом время помощник машиниста копра, находясь поблизости к сваебою, прикреплял трос молота к свае. «В процессе выполнения работы трос оборвался, и молот обрушился на рабочего»,— сказано в сообщении. От полученных телесных повреждений 60-летний мужчина погиб на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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