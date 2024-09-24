В Свердловскую область поступило более 580 тыс. доз вакцины от гриппа

В больницы Свердловской области доставили более 580 тыс. доз вакцины от гриппа. За месяц медики привили более 460 тыс. свердловчан и потратили запас вакцины на 77%, рассказали в департаменте информполитики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе партии поступили вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых. Помимо этого, поставлен «Совигрипп» для детей (с 6 месяцев) и для беременных женщин.

Напомним, за прошедшую неделю в Свердловской области выявили 38 тыс. случаев ОРВИ. Это на 16,2% больше, чем неделей ранее. «Это стандартная ситуация, которую мы наблюдаем каждый год с началом образовательного процесса и выходом детей в организованные коллективы после каникул», — отметил главный внештатный специалист по медпрофилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Виталий Красиков