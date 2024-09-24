Мэрия Екатеринбурга вернула полномочия по организации работы общественной палаты

Администрация Екатеринбурга получила полномочия по организационно-методическому и техническому сопровождению городской общественной палаты (ОП). Соответствующие изменения поддержали 26 депутатов, один — выступил против, двое — воздержались, один — не голосовал. Председатель думы Анна Гурарий отметила, что с инициативой вернуть мэрии полномочия по организации работы ОП обратился спикер Яков Силин. Ранее, до 2020 года, соответствующие полномочия были закреплены за мэрией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев подчеркнул, что изменения в положение об ОП «противоречат логике разделения властей». «Палата выполняет контрольные функции, прежде всего по отношению к администрации города. Логично, чтобы она была организационно и методически независима от администрации города, поэтому эти полномочия были переданы в думу. Сегодня мы берем и возвращаем их тому органу МСУ, который палата и должна контролировать. Не вижу здесь логики»,— сказал он.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Александр Колесников призвал господина Киселева «не создавать интригу на ровном месте». «Была общественная палата при администрации в VII созыве думы, у нас депутаты решили, что она должна быть при думе, хотя принципиальной разницы в работе общественной палаты я не увидел, что она обслуживалась думой, что администрацией. Пускай этим занимается администрация города, у них там народа много, пусть они ее и обслуживают»,— отметил он.

Депутат от ЕР Тимофей Жуков заверил, что поправки «ничего не меняют». «Это вопрос именно к организации работы самой общественной палаты. Как дума имела влияния при определении квот, так это право и остается за думой. Ничего не меняется, просто ответственность за организацию внутренней работы общественной палаты ложится на плечи администрации»,— пояснил он.

По словам Якова Силина, большинство вопросов, которые рассматривает ОП, готовит мэрия Екатеринбурга. «Логично, чтобы и в организационном плане аппарат администрации подключался больше. И мы посчитали возможным выйти с инициативой — вернуть ту схему, которая когда-то была. Отмечу, у нас нет вопросов к работе с аппаратом Екатеринбургской городской думы»,— пояснил председатель пресс-службе думы.

Напомним, формирование ОП Екатеринбурга VII созыва завершилось в феврале. Она состоит из 33 человек: 11 утвердил глава города, 11 — депутаты Екатеринбургской городской думы, 11 — новоизбранные члены ОП. Места в ОП сохранили 20 участников VI созыва, новыми членами стали 13 человек. Председателем был переизбран Яков Силин. В состав ОП входят пять профильных комиссий, которые занимаются вопросами в сферах благоустройства, экономики, социальной политики, здравоохранения, строительства и развития дорожной структуры, транспорта.

Василий Алексеев