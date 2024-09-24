Дорожники усиливают меры безопасности в Сочи из-за шторма

С учетом прогнозов ухудшения погодных условий ФКУ «Черноморье» принимает комплексные меры для обеспечения безопасности на автодорогах Сочи. В связи с ожидаемым штормом на ключевых участках дорог развернули технику и подготовили группы дорожных рабочих, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На автодороге А-147 в диапазоне км 198–212 Адлер — Веселое задействовали три бочки, «Газель», самосвал и мусоровоз. В дежурстве находятся семь дорожных рабочих, готовых к оперативным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На скоростном направлении А-149 также организовано дежурство. Здесь работают погрузчик, самосвал и несколько единиц легкового транспорта, пятеро дорожных рабочих.

На участке А-149 Кепша обеспечена работа бочки, самосвала и «Газели». На дежурстве будут восемь дорожных рабочих.

На А-147 км 0–80 развернули две единицы погрузчиков и несколько автомобилей для оперативного реагирования. В этом районе дежурят 13 специалистов.

На участке А-147 км 80–164 также предусмотрены три водовозки, три «Газели» и один «Газон». Дежурить будут 17 человек.

На Дублере, Обходе и автодороге А-147 км 164–198 задействовали три «Газели», бочку и два самосвала, а также специализированную технику. Два дорожных работника обеспечивают контроль за состоянием дороги.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 25 сентября, в Сочи прогнозируют пик мощного циклона. Мэр курорта предупредил, что осадки в Сочи и на федеральной территории Сириус усилятся до категории опасных явлений.

Мария Удовик