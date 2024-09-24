Сочинцам напомнили о надвигающемся шторме

С утра вторника, 24 сентября, в Сочи ожидается переменная облачность, дождь, температура воздуха и морской воды сравняется и составит +21 градус. До 25 сентября включительно в Сочи и Сириусе ожидается сильное ухудшение погоды, напомнили в МЦУ курорта утром во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Туристов и местных жителей предупреждают о сильных ливнях с грозой, градом, усилением ветра до 30 м/с. В отдельных районах – очень сильный дождь, сильный ливень и крупный град. На реках может подняться уровень воды, в горах есть риск схода селей. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Граждан вновь призвали воздержаться от походов в горы, отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщалось ранее, пик мощного циклона на курорте ожидается в ночь со вторника на среду. Власти курорта готовятся к непогоде. Введен запрет на купание, готовят пункты временного размещения, городские службы работают в усиленном режиме.

Вячеслав Рыжков