Экс-замглавы Тюмени арестовали до 18 ноября по делу о мошенничестве
Центральный районный суд Тюмени арестовал до 18 ноября бывшего замглавы Тюмени Сергея Роженцева по делу о мошенничестве. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в суде.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Ранее в Тюмени по подозрению в завышении стоимости поставок для специальной военной операции (СВО) задержали 15 местных жителей, среди них был бизнесмен Сергей Роженцев.
Сергей Роженцев — сын экс-депутата гордумы Тюмени и генерал-лейтенанта милиции в отставке Валерия Роженцева. Он является учредителем восьми организаций и гендиректором ООО «Группа компаний "Деловой мир"» и ООО «Интеллект».