Экс-замглавы Тюмени арестовали до 18 ноября по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Тюмени арестовал до 18 ноября бывшего замглавы Тюмени Сергея Роженцева по делу о мошенничестве. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ранее в Тюмени по подозрению в завышении стоимости поставок для специальной военной операции (СВО) задержали 15 местных жителей, среди них был бизнесмен Сергей Роженцев.

Сергей Роженцев — сын экс-депутата гордумы Тюмени и генерал-лейтенанта милиции в отставке Валерия Роженцева. Он является учредителем восьми организаций и гендиректором ООО «Группа компаний "Деловой мир"» и ООО «Интеллект».

Полина Хабарова, Мария Шараева