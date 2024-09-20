В Тюмени по делу о махинациях с закупками для СВО задержали 15 человек

В Тюмени по подозрению в завышении стоимости поставок для специальной военной операции (СВО) задержали 15 местных жителей, в том числе бизнесмена Сергея Роженцева. Об этом сообщил «РБК Тюмень» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его данным, среди задержанных — сотрудники регионального правительства. Десять подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, господина Роженцева и еще четверых человек отправили в СИЗО.

Сергей Роженцев является сыном экс-депутата гордумы Тюмени и генерал-лейтенанта милиции в отставке Валерия Роженцева. Согласно данным сервиса Rusprofile, Сергей Роженцев является учредителем восьми организаций и гендиректором ООО «Группа компаний „Деловой мир“» и ООО «Интеллект».

Напомним, ранее сотрудники ФСБ в Москве, Свердловской и Челябинской областях задержали обвиняемых в вымогательстве у жителя Тюмени 900 тыс. руб. По версии следствия, участники группы угрожали и вымогали деньги у специалиста в сфере IT-технологий, который отказывался от разработки вредоносного программного обеспечения (ПО). С помощью ПО они якобы планировали похищать деньги с банковских счетов граждан.

Виталий Красиков