На СВО погиб председатель избиркома уральского поселка Сергей Месилов

В сентябре в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб 45-летний председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов, сообщили в избиркоме Свердловской области. Прощание с бойцом проходит сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Месилов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области Сергей Месилов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Сергей Месилов с 2009 года работал в составе участковой избирательной комиссии, а с июня 2018 года был председателем УИК №850 в Бобровском. В сентябре 2022 года был призван на военную службу, которую проходил в зоне СВО, домой приезжал в марте этого года. Погиб при исполнении воинского долга. «Опытный организатор выборов, деятельный председатель комиссии, Сергей Александрович решение государственных задач всегда ставил превыше личных интересов, гордился уже имевшимся опытом службы пограничника, являлся примером мужества, ответственно относился к обязанностям председателя, искренне старался помочь всем, кто обращался за поддержкой или советом»,— сказано в сообщении.

Накануне в Нижнем Тагиле простились с 35-летним бойцом из Нижнего Тагила Игорем Черезовым. Он попал на спецоперацию после мобилизации в октябре 2022 года, а в сентябре 2024 года погиб при выполнении боевого задания под Донецком.

Ирина Пичурина