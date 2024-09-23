В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО бойцом Игорем Черезовым

Под Донецком во время проведения специальной военной операции (СВО) погиб 35-летний боец из Нижнего Тагила Игорь Черезов. Как сообщили в нижнетагильском похоронном доме «Реквием», прощание с ним начнется сегодня в большом зале в 11:30.

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Фото: похоронное бюро «Реквием» Игорь Черезов

Фото: похоронное бюро «Реквием»

Тагильчанин попал на спецоперацию после мобилизации в октябре 2022 года, а в сентябре 2024 года погиб при выполнении боевого задания. За время службы неоднократно был удостоен высоких медалей и наград, посмертно награжден Орденом мужества.

Дома Игоря Черезова ждала семья: супруга, отец и сестра. «До сих пор не верится, что такое произошло. Игорь был для нас всем, жизнью, радостью и любовью. Мы были счастливы и о многом мечтали, но все изменила повестка. Нет слов, чтобы описать всю горечь и боль разлуки. Ушел замечательный и по-настоящему светлый человек»,— сказала его жена Оксана.

Напомним, 20 сентября в Березовском (Свердловская область) простились с погибшим на спецоперации Танатаром Коншубаевым. В мае 2022 года он решение пойти в зону боевых действий в составе подразделения БАРС, но после окончания контракта снова уехал в зону СВО в качестве механика и водителя танка.

Ирина Пичурина