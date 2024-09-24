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На поставку осмотрового оборудования для аэропорта Бугульмы выделят 21 млн рублей

На приобретение осмотрового оборудования для бугульминского аэропорта направят 21 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно документам закупки, в аэропорт планируют поставить 3 рентгеновские телевизионные установки, а также 2 детектора паров и следов взрывчатых веществ с встроенным поисковым радиометром.

Заказчиком выступает ООО «Аэропорт Бугульмы», прием заявок завершится 30 сентября. Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Влас Северин

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