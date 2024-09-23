Заместителем главы Тобольска стал Владимир Третьяков

На должность заместителя главы Тобольска был назначен Владимир Третьяков, сообщил в своих соцсетях мэр Петр Вагин. Он будет курировать работу департаментов градостроительства, землепользования и имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Третьяков

Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина Владимир Третьяков

Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Владимир Третьяков с 2019 года был замглавы Тюмени, в муниципальной службе работает более 20 лет. До 2019 года господин Третьяков работал в должности замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области.

Напомним, 9 сентября Владимир Третьяков ушел с поста замглавы администрации Тюмени, тогда мэр Максим Афанасьев сообщал, что он займет новую должность.

Петр Вагин был избран главой Тобольска в июне 2024 года. Он сменил на посту Максима Афанасьева, ставшего мэром Тюмени. Господин Вагин до избрания работал вице-мэром Тюмени.

Анна Капустина