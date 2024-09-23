За неделю в Сочи спасли шестерых человек

Сотрудники «Службы спасения Сочи» за прошедшую неделю выезжали на 30 вызовов. С 16 по 23 сентября специалисты спасли шестерых человек, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Спасатели дважды проводили поисково-спасательные работы, также дважды занимались оповещением населения. В одном из случаев спасатели помогали на месте ДТП, также поступил один вызов об угрозе взрыва самолета. В трех случаях проводилась откачка воды, столько же раз спасатели вскрывали двери. Единожды специалисты патрулировали акваторию моря.

Один из вызовов спасатели на прошлой недели получили из квартиры, где произошел семейный конфликт. Специалисты вскрыли запертую дверь в помещение, чтобы туда могли войти полицейские.

Ранее сообщалось, что в Сочи турист получил травму ноги. Мужчина упал на каменистом спуске к необорудованному пляжу. Ему потребовалась помощь спасателей.

Вячеслав Рыжков