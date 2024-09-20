Спасатели в Сочи вскрыли дверь во время семейного конфликта

Сочинские спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой оказалась заперта местная жительница во время семейного конфликта. Инцидент произошел около 1:30 в четверг, 19 сентября, рассказали в МКУ «Служба спасения Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спасатели получили вызов с просьбой оказать содействие сотрудникам полиции при вскрытии двери. Хозяйка квартиры заявила о том, что осталась вдвоем со своим сожителем, который начал вести себя агрессивно. Она не могла найти ключи от входной двери, поэтому попросила вскрыть дверь снаружи.

На месте сотрудники Службы при помощи бензореза и шанцевого инструмента вскрыли дверь. Затем полицейские смогли попасть внутрь квартиры. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее сообщалось, что полицейские в Сочи инициировали проверку после инцидента, в результате которого 42-летняя женщина оказалась без сознания в квартире. Участниками конфликта стали она и ранее судимый 45-летний мужчина.

Вячеслав Рыжков