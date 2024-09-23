Турист сломал ногу на каменистом спуске в Сочи

Вчера, 22 сентября, в Лазаревском районе Сочи 53-летний отдыхающий из Волгоградской области получил травму ноги. Мужчина упал на каменистом спуске к необорудованному пляжу около 16:00, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавший планировал добраться до моря, однако для этого ему нужно было преодолеть бетонные блоки для рассеивания волн. На одном из них он поскользнулся и повредил ногу.

Спасатели ЮРПСО МЧС России и Кубань-СПАС прибыли на место и с помощью носилок доставили пострадавшего к машине скорой помощи. По предварительным данным, у мужчины перелом ноги.

Мария Удовик