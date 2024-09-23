Наземное метро в Екатеринбурге начнут строить в 2025 году на деньги РЖД

Строительство наземного метро в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Как сообщил Ura.ru глава города Алексей Орлов, информацию о выделении денег на реализацию проекта от Москвы он получил от замгендиректора РЖД, экс-начальника СвЖД Ивана Колесникова.

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Построить железнодорожную линию планируется от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». На маршруте будет совершаться пять остановок, общая протяженность линии должна составить 10 км. «Есть хорошие, позитивные движения по нашему проекту наземного метро на федеральном уровне. Думаю, что в 2025 году начнем»,— рассказал мэр.

В ноябре 2023 года руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин заявил, что стоимость наземного метро в Екатеринбурге оценивается в 193 млрд руб., а инвестиции в проект превышают стоимость строительства второй ветки метро на 69 млрд руб. В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что на железнодорожный вокзал Екатеринбурга перестанут ходить грузовые поезда — решение об этом должно ускорить строительство наземного метро.

Ирина Пичурина