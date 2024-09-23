В Татарстане за август было выдано 975 льготных ипотечных кредитов, общий объем которых составил 5,34 млрд руб., сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Средний чек ипотек составил 5,48 млн руб., а средний срок жизни — 330 месяцев (27,5 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За август в Татарстане банки выдали 975 льготных ипотек на 5,34 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За август в Татарстане банки выдали 975 льготных ипотек на 5,34 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в России за август банки выдали 32,88 тыс. льготных ипотечных кредитов на 185,05 млрд руб. — это 41% от общего количества покупок жилья и 56% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

В годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем — на 65%. В августе 2023 года было выдано 103,98 тыс. льготных ипотечных кредитов на 525,79 млрд руб. Их доля составила 48% от общего количества и 58% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средняя сумма льготного ипотечного кредита в августе текущего года составила 5,63 млн руб., что на 11% выше, чем в августе 2022 года, тогда средняя сумма была равна 5,06 млн руб.

Средний срок ипотеки с госсубсидией составил 314 мес. (26 лет 2 мес.). В августе прошлого года средний срок кредитования на покупку жилья с господдержкой был на 2 года короче — 290 мес. (24 года 2 мес.).

За месяц количество выдач льготных жилищных кредитов сократилось на 1%, объем вырос на 6%. В июле доля льготной ипотеки составляла 42% от общего количества и 57% от общего объема выдач: было выдано 33,27 тыс. кредитов на 174,30 млрд руб. Средний размер кредита составлял 5,24 млн руб., средний срок — 289 мес. (24 года 1 мес.).

Зарина Акбирова