ХК «Автомобилист» разгромил «Авангард» в Омске

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил омский «Авангард» в седьмом матче чемпионата КХЛ. Игра проходила в Омске и закончилась со счетом 0:3 (0:1;0:2;0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили Максим Осипов, Брэндан Лайпсик, Владимир Кузнецов.

После семи игр у «Автомобилиста» 9 очков, он поднялся на место место Восточной конференции КХЛ. «Авангард» остался на седьмой строчке Восточной конференции с 7 очками.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 22 сентября сыграет с «Ладой» в Тольятти.

Напомним, в прошлом матче «Автомобилист» проиграл астанинскому «Барысу». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 ОТ (0:1;1:0;0:0;0:1).

Виталий Красиков