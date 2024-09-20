ХК «Автомобилист» разгромил «Авангард» в Омске
Хоккейный клуб «Автомобилист» победил омский «Авангард» в седьмом матче чемпионата КХЛ. Игра проходила в Омске и закончилась со счетом 0:3 (0:1;0:2;0:0).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
У «Автомобилиста» шайбы забросили Максим Осипов, Брэндан Лайпсик, Владимир Кузнецов.
После семи игр у «Автомобилиста» 9 очков, он поднялся на место место Восточной конференции КХЛ. «Авангард» остался на седьмой строчке Восточной конференции с 7 очками.
Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 22 сентября сыграет с «Ладой» в Тольятти.
Напомним, в прошлом матче «Автомобилист» проиграл астанинскому «Барысу». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 ОТ (0:1;1:0;0:0;0:1).