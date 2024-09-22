Прокуратура начала проверку после обнаружения подростков, погибших при пожаре

Прокуратура Североуральска начала проверку в связи с обнаружением тел двоих подростков, которые погибли при пожаре в одном из частных домов поселка Бокситы (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Североуральска начала проверку в связи с обнаружением тел двоих подростков 15 и 16 лет, погибших при пожаре в одном из частных домов поселка Бокситы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прокуратура Североуральска начала проверку в связи с обнаружением тел двоих подростков 15 и 16 лет, погибших при пожаре в одном из частных домов поселка Бокситы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, пожар произошел около 3 часов утра 22 сентября. Указанный дом использовался собственником в качестве дачного. При тушении пожара были обнаружены тела двух подростков 15 и 16 лет.

Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки в соседней бане. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что, по данным МЧС России, пожар произошел на площади 150 кв. м., в его тушении участвовали 12 огнеборцев и четыре единицы техники. Подростки погибли после пяти вдохов едкого дыма. Следственный отдел по Североуральску СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Анастасия Таначева