В поселке Бокситы Свердловской области двое подростков погибли во время пожара

В ночь на 22 сентября в поселке Бокситы под Североуральском (Свердловская область) в частном доме произошел пожар. В ходе тушения были обнаружены тела двух подростков, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

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Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. «В день трагедии здесь отдыхала компания из шестерых детей из разных семей. Один из них — совершеннолетний — был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за замыкания электропроводки в бане, откуда начался пожар. Когда заполыхало, четверо детей выскочили через окно сразу на улицу. А двое других - выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки»,— пояснил господин Горелых, добавив, что жилище принадлежит работнице РЖД.

По данным МЧС России, пожар произошел на площади 150 кв. м., в его тушении участвовали 12 огнеборцев и четыре единицы техники. Подростки погибли после пяти вдохов едкого дыма, им было 15 и 16 лет.

По данному факту следственным отделом по Североуральск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы для выяснения точного очага и причины возгорания. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР.

Анастасия Таначева