Более 4 тысяч человек посетило Неделю HR и рекламы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилась Национальная неделя HR и рекламы, ее посетило более 4 тыс. участников, сообщила пресс-служба HR Forum Big Fish. Впервые в рамках недели на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» прошли два крупных деловых мероприятия: Национальный рекламный форум Регионы (НРФ Регионы) и HR Forum Big Fish.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

HR Forum Big Fish прошел в Екатеринбурге четвертый раз. В ней приняли участие представители из 56 городов России и таких стран, как Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Как отметил генеральный продюсер Национальной недели HR и рекламы Алексей Гроховский, форум дает возможность узнать, как решаются одни и те же проблемы с кадрами не только в нашем регионе, но и в соседних странах. «Это единственный форум в России, где можно познакомиться с передовыми методиками привлечения и удержания сотрудников, развития HR-бренда»,— подчеркнул он.

Ключевым событием форума стала премия ТОП-50 HR. В номинации «HR-бренд» победителем стал «Сбер» (Москва). «Этажи» из Тюмени отмечены в номинации «Развитие и обучение персонала», а «Кейтеринбург» из Екатеринбурга — в номинации «Корпоративная социальная политика и ESG-повестка».

«Мы получили много заявок от HR-специалистов и брендов. Были представлены сильные кейсы в номинации "HR-бренд". Это говорит о том, что современные HR-специалисты хорошо понимают, что маркетинговые технологии сегодня — неотъемлемая часть профессии, инструмент привлечения ценных кадров»,— рассказала исполнительный продюсер рейтинга ТОП-50 HR Юлия Набиева.

На НРФ Регионы было представлено исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), согласно которому объем рекламного рынка Екатеринбурга за год вырос на 23% до 4,1 млрд руб. С июня 2023 по май 2024 года у 60% рекламных агентств Екатеринбурга выросло число клиентов из стран СНГ и Ближнего Востока. Большая часть клиентов приходится на сферы FMCG и недвижимости (78%), продуктов питания и напитков (78%) и ритейла (56%).

Елена Медведева