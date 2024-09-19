Более 200 спикеров выступят на открывшемся в Екатеринбурге HR Forum Big Fish

HR Forum Big Fish открылся на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Впервые он проходит в рамках Национальной недели HR и рекламы, которая продлится в Екатеринбурге до 20 сентября. Как сообщили организаторы, более 200 спикеров выступят на форуме. Среди них топ-менеджеры, предприниматели, руководители HR-сообществ России, маркетологи. Всего по прогнозам организаторов, на форуме ожидается более 4 тыс. участников из разных городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный центр "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставочный центр "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В программе мероприятия заявлены обсуждения кейсов региональных и федеральных компаний, методики работы с персоналом, панельные дискуссии, круглые столы, нетворкинг, отраслевые батлы, квесты, экскурсии на предприятия и хакатон.

В рамках Национальной недели HR и рекламы пройдет Национальный рекламный форум (НРФ Регионы). На нем обсудят развитие регионального рекламного рынка, эффективность различных каналов коммуникации, доступность диджитал технологий. Впервые в рамках НРФ Регионы пройдет ABC Show — марафон рекламных роликов, завоевавших награды ведущих международных фестивалей креативности за последний год.

Традиционным событием форума станет премия ТОП-50 HR. Заявки на участие в ней впервые прислали специалисты и компании из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении. «Сегодня у HR-специалистов возникает новая роль — они становятся ключевыми стратегами в управлении компаниями. Многие руководители уже пришли к понимаю того, что люди сегодня становятся не ресурсом, а главной ценностью компании. Поэтому знание передовых HR-практик и основ культуры эффективного управления персоналом и брендами — это фундаментальная основа дальнейшего развития бизнеса», — отметила генеральный продюсер Независимого международного рейтинга ТОП-50 HR Надежда Селиванова.

По данным пресс-службы HR Forum Big Fish, премия проводится по 9 номинациям, это «Подбор персонала», «Оценка и аттестация персонала», «Развитие и обучение персонала», «Организация и оплата труда», «Корпоративная социальная политика и ESG-повестка», «Стратегическое управление персоналом», «Кадровый документооборот», «HR-бренд», «Консультирование в области управления персоналом».

Завершением деловой программы НРФ Регионы станет церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для региональных брендов.

В Екатеринбурге HR Forum Big Fish проходит с 2020 года. Его основные вопросы связаны с привлечением и удержанием профессионалов в штат и построением конкурентной кадровой стратегии в компании. Цель проекта — создать влиятельную коммуникационную площадку в России, которая объединит HR-директоров федеральных и региональных компаний, руководителей бизнеса, государственные структуры и бизнес-сообщества.

Елена Медведева