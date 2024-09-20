В первом полугодии 2024 года объем рекламного рынка Екатеринбурга составил 4,1 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем рекламного рынка Екатеринбурга за год вырос на 23% до 4,1 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Объем рекламного рынка Екатеринбурга за год вырос на 23% до 4,1 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наибольшую долю в денежном объеме рекламного рынка занимает реклама на интернет-площадках — 2,2 млрд руб. На втором месте — наружная реклама (918 млн руб.), на третьем — видео-реклама (784 млн руб.), на четвертом — аудио-реклама (209 млн руб.). При этом большинство опрошенных рекламных агентств Екатеринбурга (89%) отметили, что обращаются к радио. По словам главы АКАР Урал и директора креативного агентства «Штольцман и Кац» Василия Рубана, популярность радио среди рекламных агентств Екатеринбурга обусловлена ценой и охватным показателем инструмента. Телевидение и наружная реклама находятся по частоте использования на одном уровне (по 78%), интернет-рекламой пользуются 67% респондентов.

С июня 2023 по май 2024 года у 60% рекламных агентств Екатеринбурга выросло число клиентов из стран СНГ и Ближнего Востока. Большая часть клиентов приходится на сферы FMCG и недвижимости (78%), продуктов питания и напитков (78%) и ритейла (56%).

В целом по России объем рекламного рынка в первом полугодии составил более 400 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 28%.

Анастасия Таначева