Более 70 абонентов останутся без воды из-за долгов в Сочи

На следующей неделе должникам отключат воду в нескольких районах Сочи. Сумма задолженности превышает 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» курорта.

Инспекторы службы контроля ресурсов проводят рейды по адресам в Центральном, Лазаревском и Хостинском районах. Среди должников как жильцы частных домов, так и многоквартирных комплексов. Специалисты водоканала уточнили, что оплату можно производить также онлайн.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи заменят водовод, который питает почти 30 тыс. человек. Работы будут проводить в районе улицы Львовской.

Мария Удовик