В Пермь прибудет Кубок страны по футболу

В рамках трофи-тура по стране в Перми 23 сентября и 24 сентября будет находиться Кубок России по футболу. Пермяки будут иметь возможность сфотографироваться с почетным трофеем и известными российскими футболистами: экс-игроками сборной России Евгением Алдониным, Алексеем Гасилиным и Александром Рязанцевым.

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Запланированы две автограф- и фотосессии с Кубком и футболистами: 23 сентября в ТРЦ «Планета» и 24 сентября перед матчем Кубка России «Амкар Пермь» — «Черноморец».

Напомним, «Амкар Пермь» в этом сезоне уже дошел до четвертого раунда Кубка страны. Подопечные Андрея Блажко обыграли нижнетагильский «Уралец-ТС» и миасское «Торпедо». 24 сентября пермская команда встретится с футбольным клубом «Черноморец» из Новороссийска. Команда выступает в первой лиге.