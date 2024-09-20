В Екатеринбурге возле УрФУ открыли памятник дятловцам

В Екатеринбурге открыли памятник группе Игоря Дятлова, погибшей в 1959 году на севере Свердловской области, на горе Холатчахль. Камень, который лег в его основание, напоминает по форме часть памятника, установленного на перевале Дятлова. На мемориальной табличке запечатлен профиль самого Игоря Дятлова, перечислены имена погибших и выбита фраза «их было 9». К камню «приставлены» металлические лыжи и рюкзак, отсылающие к обстоятельствам похода.

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Перед собравшимися выступил друг Игоря Дятлова, ученый-электроэнергетик Петр Бартоломей. Он показал фотографии из походов и рассказал, как туристической группе приходилось забираться на заснеженный склон с помощью самодельных титановых «кошек» или двигаться по маршруту без карты, запомнив его во время полета — в этом помогала фотографическая память Игоря Дятлова. Первый проректор УрФУ Сергей Кортов выразил надежду, что памятник сможет вызвать интерес к истории группы Дятлова у молодых студентов, которые учатся и живут в этом районе.

В завершение торжественной части выступила выпускница УПИ Ольга Губанова, она отметила, что память о дятловцах удалось сохранить благодаря туристам УПИ, и прочитала стихи, посвященные группе дятловцев. Собравшиеся возложили цветы к памятнику, а Петр Бартоломей выразил благодарность бизнесмену Дмитрию Кирееву — автору и исполнителю проекта памятника. Он предложил передать ему деньги из фонда памяти группы Дятлова, заработанные на продаже книг Сергея Согрина о трагедии, в качестве «дани уважения» за вклад в общее дело, но предприниматель предложил потратить их на восстановление мемориала группы Дятлова.

В разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» господин Киреев сообщил, что денег из фонда — там сейчас около 100 тыс. руб. — должно хватить на реставрацию памятника группе Дятлова на Михайловском кладбище, который в мае этого года был поврежден вандалами. По его словам, там состарился мрамор, вандалы изрисовали памятник, сбили эмблему УПИ и разбили портрет Семена Золотарева.

Он пояснил, что табличку расположили у зданий стройфака, поскольку там учился Игорь Дятлов и одна из погибших в походе девушек — Зинаида Колмогорова. «У каждого поколения есть и хорошие страницы, и печальные. Печальные, к сожалению, не перепишешь, нужна такая память в виде монументов, в том числе и для будущих поколений»,— сказал он.

Напомним, девять туристов группы Дятлова погибли в Свердловской области в феврале 1959 года, обстоятельства их смерти долгое время не могли установить. В 2020 году Генпрокуратора провела повторное расследование и установила, что причиной стал сход лавины, однако родственники погибших считают приоритетной версию техногенной катастрофы. Члены группы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах.

Анна Капустина