На улице Голубые Дали в Сочи сгорела квартира

Утром в пятницу, 20 сентября, в Адлерском районе Сочи произошел пожар. Сгорели квартира и хозпостройка на улице Голубые Дали.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание произошло на площади 15 кв. м. Пожар уже ликвидировали. Тушением занимались девять человек и две единицы техники.

В соцсетях очевидцы сообщили, что возгорание квартиры произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома. С огнем боролись около часа, однако, по словам свидетелей происшествия, квартира сгорела почти полностью. Также повреждения получили соседние квартиры.

Причины происшествия не уточняются. О пострадавших или погибших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что сочинские спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой оказалась заперта местная жительница во время семейного конфликта. После этого внутрь смогли попасть полицейские.

Вячеслав Рыжков