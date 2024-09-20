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Мэра Артемовского Трофимова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Главе Артемовского (Свердловская область) Константину Трофимову предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Первоуральского городского суда.

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

По предварительным данным, Константин Трофимов получал деньги от руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП). Вину он не признал.

О задержании Константина Трофимова стало известно 18 сентября. По данным «Ъ-Урал» он содержался в изоляторе временного содержания в Ревде, затем его перевели в Первоуральск, так как в задержании участвовали местные оперативники совместно с сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. В ближайшее время главе Артемовского будет избрана мера пресечения, следователь ходатайствовал об его аресте.

С 2008 года Константин Трофимов избирался депутатом думы муниципалитета от партии «Единая Россия», в 2016 году стал спикером. Он возглавил Артемовский в октябре 2020 года, сменив на посту Андрея Самочернова, написавшего заявление об уходе по собственному желанию.

Возбуждение уголовного дела в отношении «очередного главы» анонсировал начальник ГУ МВД по области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, выступая перед депутатами регионального заксобрания, еще в марте. По «этическим соображениям» и «в интересах следствия» он отказался назвать парламентариям имя возможного фигуранта.

Мария Шараева

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